В Дрогобыче Львовской области под завалами дома могут находиться еще 5 человек. Об этом заявил заместитель директора департамента реагирования на чрезвычайные ситуации Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Петр Коротинский на брифинге, сообщает 112 Украина.

«Извлечены 2 погибших. По оперативным данным, под завалами может находиться 5 человек, учитывая количество прописанных и возможное количество проживающих людей в этих квартирах. Поисково-спасательные работы проводятся непрерывно и будут осуществляться до окончательного выявления лиц, судьба которых остается неизвестной», - заявил чиновник.

Как ранее сообщал ForUm, в ночь на 28 августа в городе Дрогобыч Львовской области в четырехэтажном жилом доме произошел взрыв, в результате которого был разрушен подъезд с первого по четвертый этаж.

По состоянию на 8:30, погибли 2 человека и 7 – госпитализированы (из них 4 ребенка).