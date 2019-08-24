также в разделеМир
Полиция Гонконга применила слезоточивый газ 11
«Роскосмос» не смог состыковать корабль «Союз» с МКС 38
Меркель анонсировала тему Украины на саммите G7 24
В Иране заявили об успешном испытании новой ракеты 16
Россия испытала баллистические ракеты 77
КНДР провела запуски баллистических ракет 18
Взрыв в РФ: Власти заявили, что врач «съел» цезий-137 175
Путин поручил готовить симметричный ответ на испытания новой ракеты США 46
В польских Татрах молния ударила в группу туристов: есть жертвы 48
Джонсон на переговорах с Макроном закинул ногу на стол 177
Ученые: Дым от пожаров в Сибири может спровоцировать мутации и опухоли 31
США пообещали награду за информацию о трех главарях ИГИЛ 20
В Праге облили краской памятник советскому маршалу 38
Трамп упрекнул Данию в низких расходах на НАТО 33
Трамп счел некрасивым отказ Дании продавать Гренландию 68
Объявлено название нового фильма о Джеймсе Бонде 88
СМИ узнали, сколько Трамп хотел заплатить за Гренландию 42
Дипломатический фарс и оскорбление королевы: В Дании раскритиковали Трампа 42

Глава Европейского совета Дональд Туск выступать за приглашение Украины на следующий саммит Группы семи (G7). Об этом он заявил, выступая на пресс-конференции перед началом саммита в Биаррице, пишет УНН со ссылкой частности на Twitter журналиста BBC Роса Аткинса.

«Если уж речь идет о повторном приглашении России, то я скажу, что причины, по которым приглашение РФ было отозвано в 2014 году, все еще актуальны, — сказал Туск. — Сегодня я постараюсь убедить своих собеседников, что лучше пригласить Украину в качестве гостя на следующий саммит G7».

Туск отметил, что на будущей встрече «семерки» в 2020 году хотел бы пообщаться с президентом Украины Владимиром Зеленским. Глава Евросовета сообщил, что уже поднимал этот вопрос в телефонном разговоре «несколько дней назад», и Зеленский, по его словам, выразил заинтересованность.

Стоит напомнить, что Канада выступает против возвращения России в G8, сообщает Reuters со ссылкой на собеседника в канадском правительстве.

Напомним, Меркель анонсировала тему Украины на саммите G7.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

высокая мода/лето
2542 грн.
15
Теги