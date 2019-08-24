Глава Европейского совета Дональд Туск выступать за приглашение Украины на следующий саммит Группы семи (G7). Об этом он заявил, выступая на пресс-конференции перед началом саммита в Биаррице, пишет УНН со ссылкой частности на Twitter журналиста BBC Роса Аткинса.

«Если уж речь идет о повторном приглашении России, то я скажу, что причины, по которым приглашение РФ было отозвано в 2014 году, все еще актуальны, — сказал Туск. — Сегодня я постараюсь убедить своих собеседников, что лучше пригласить Украину в качестве гостя на следующий саммит G7».

Туск отметил, что на будущей встрече «семерки» в 2020 году хотел бы пообщаться с президентом Украины Владимиром Зеленским. Глава Евросовета сообщил, что уже поднимал этот вопрос в телефонном разговоре «несколько дней назад», и Зеленский, по его словам, выразил заинтересованность.

Стоит напомнить, что Канада выступает против возвращения России в G8, сообщает Reuters со ссылкой на собеседника в канадском правительстве.

Напомним, Меркель анонсировала тему Украины на саммите G7.