Президент США Дональд Трамп вступил в конфликт со своими коллегами из стран «Большой семерки» из-за его требования вернуть Россию в данное сообщество. Об этом сообщает The Guardian, передает 112 Украина.

Согласно дипломатическим источникам, Трамп во время общего ужина с другими лидерами стран G7 настойчиво утверждал, что Владимир Путин должен быть приглашен обратно в клуб лидеров наиболее богатых стран мира, через пять лет после того, как Россия была изгнана из G8 из-за аннексии Крыма.

Однако из всех глав государств только уходящий в отставку премьер-министр Италии Джузеппе Конте предложил Трампу поддержку. Синдзо Абэ из Японии сохранял нейтральную позицию. Остальные – британский премьер Борис Джонсон, немецкая канцлер Ангела Меркель, канадский премьер Джастин Трюдо, президент Совета ЕС Дональд Туск и президент Франции Эммануэль Макрон - решительно выступили против предложения Трампа касательно России.

Большинство мировых лидеров настаивали, что G7 должна быть сообществом либеральных демократий, и Путину нельзя позволить снова стать членом этого клуба.

Однако Трамп утверждал, что по таким вопросам, как Иран, Сирия и Северная Корея, имеет смысл пригласить Россию.

Напомним, 24 августа лидеры стран Большой семерки прибыли во Францию для участия в саммите в городе Биарриц.

Накануне Туск заявил, что будет выступать за приглашение Украины на следующий саммит G7.

21 августа телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что президент США Трамп и президент Франции Эммануэль Макрон согласились, что Россию нужно пригласить на конференцию «Большой семерки» (G7) в следующем году.