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Пятого президента Петра Порошенко вызывают на допрос в Государственное бюро расследований на 3 сентября.

Эту информацию подтвердила пресс-секретарь ГБР Анжелика Иванова, сообщает Украинская правда.

«Я могу только подтвердить, что его вызывают на допрос на 3 сентября», – сказала она.

Другой информации пресс-секретарь не обнародовала.

Ранее бывший заместитель главы Администрации президента Виктора Януковича Андрей Портнов, который подал ряд исков в отношении Порошенко, сообщил в Telegram, что следующий допрос пятого президента назначен на 10:00 3 сентября. 

«Явка обязательна, иначе – привод», – заявил он.

При этом Портнов распространил слух, что Порошенко поехал рыбачить в Норвегию.  

 Напомним, Порошенко 12 августа провел больше двух часов в здании ГБР. Его допрашивали в рамках уголовного производства относительно возможного уклонения от уплаты налогов при покупке-продаже телеканала «Прямой».

После этого председатель бюро Труба не исключил, что следующий допрос экс-президента будет проведен с применением полиграфа.

В то же время Порошенко заявил, что не доверяет ГБР и его руководству, и выразил готовность пройти допрос на полиграфе в эфире телеканала «Прямой».
ForUm

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