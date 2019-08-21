Гимн Украины во время торжеств 24 августа исполнит Тина Кароль.

Об этом сообщил PR-менеджер певицы Павел Орлов на своей странице в Facebook.

«Тина Кароль репетирует Гимн Украины, который исполнит 24 августа во время Шествия Достоинства ко Дню независимости», - написал он в Facebook, опубликовав видео, на котором Кароль гимн.

Сама же певица, запостив ролик в своем Instagram, отметила, что будет очень счастлива находиться в этот исторический момент, 24 августа, с президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Звучать, вдохновлять, гордиться нашим президентом и Родиной», - подчеркнула она.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что военного парада на День Независимости в этом году не будет, сэкономленные деньги направят на премии военным.

В Офисе президента согласовали план мероприятий к 28-й годовщине Независимости Украины. Так, в 09.30 возле памятного Креста на месте гибели Героев Небесной сотни будет объявлена общенациональная минута молчания. В памятном мероприятии вместе с президентом Владимиром Зеленским и его семьей примут участие родные и близкие погибших защитников независимости Украины, ветераны АТО, дети. На Майдане Незалежности прозвучат знаковые украинские песни в современной аранжировке, которые исполнят оркестры и известные музыканты. Кроме того, состоится награждение украинцев, которые достигли успехов в разных сферах. Церемония начнется около 9:50.

Алан Бадоев и Елена Коляденко стали режиссерами Шествия достоинства.

В 11:00 начнется Марш защитников Украины с участием ветеранов.