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Алан Бадоев и Елена Коляденко стали режиссерами Шествия достоинства ко Дню Независимости Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе агентства Secret Service Entertainment Agency, передает Укринформ.

«День Независимости - это честь и память нашей страны. В этот праздничный и торжественный день мы хотим добавить немного зрелищности, понятной каждому украинцу. Безусловно, основные государственные каноны будут соблюдены. Мы их уважаем и стараемся учесть все детали», - комментируют режиссеры.

Уточняется, что главными героями праздника станут украинцы, которые «своим талантом и трудом создают историю нашей страны».

Первая репетиция Шествия достоинства отмечают также в Secret Service Entertainment Agency, состоялась утром 15 августа на авиационном заводе «Антонов» в Киеве.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что военного парада на День Независимости в этом году не будет, сэкономленные деньги направят на премии военным.

В Офисе президента согласовали план мероприятий к 28-й годовщине Независимости Украины. Так, в 09.30 возле памятного Креста на месте гибели Героев Небесной сотни будет объявлена общенациональная минута молчания. В памятном мероприятии вместе с президентом Владимиром Зеленским и его семьей примут участие родные и близкие погибших защитников независимости Украины, ветераны АТО, дети. На Майдане Незалежности прозвучат знаковые украинские песни в современной аранжировке, которые исполнят оркестры и известные музыканты. Кроме того, состоится награждение украинцев, которые достигли успехов в разных сферах. Церемония начнется около 9.50. В 11.00 начнется Марш защитников Украины с участием ветеранов.
ForUm

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