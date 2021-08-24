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Президент Владимир Зеленский демонстративно не стал упоминать Виктора Януковича среди тех, кто возглавлял Украину.

Об этом шла речь во время выступления Зеленского в центре Киева, посвященного 30-й годовщине Дня Независимости Украины, сообщает УНИАН.

В то же время в своей речи он также забыл упомянуть и о Порошенко, который присутствовал на празднике.

«Ривненщина подарила нам первого президента Украины. Черниговщина – второго. Сумщина – третьего. Донеччина подарила нам... Леонида Быкова и Сергея Бубку. Луганщина – Владимира Даля, Кировоградщина подарила Карпенко-Карого и Кропивницкого, а с ним и театр. Житомирщина – Лесю Украинку и поэзию. Полтавщина – Николая Лысенко и оперу. Тернопольщина – Соломию Крушельницкую и божественный голос. Винниччина – Василия Стуса и несокрушимость духа», – сказал он.

 
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