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В столице завершилось шествие по случаю Дня защитников и защитниц Украины. Никаких правонарушений не допущено, сообщила пресс-служба полиции.

Сегодня, 14 октября, в связи с проведением запланированных массовых мероприятий, правоохранители усиленно патрулировали улицы города и общественные места с целью недопущения нарушений общественного порядка и карантина.

Общественный порядок обеспечивали сотрудники структурных подразделений столичной полиции, военнослужащие Национальной гвардии Украины и представители других служб системы МВД. В мероприятиях приняли участие около пяти тысяч граждан.

Благодаря слаженным действиям правоохранителей, никаких правонарушений во время мероприятий с массового участия граждан не допущено.

Сейчас полицейские продолжают нести службу по обеспечению общественной безопасности и порядка на территории столицы.
ForUm

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