В Офисе президента согласовали план мероприятий на День Независимости Украины, главный акцент торжеств — дети как будущее страны.

Об этом говорится на сайте ОП.

В 9:30 24 августа у памятного Креста на месте гибели Героев Небесной Сотни будет провозглашена общенациональная минута молчания. Также прозвучат сто ударов колокола, символизирующие сто ударов сердца каждого из павших Героев Небесной Сотни.

«В памятном мероприятии вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским и его семьей примут участие родные и близкие погибших защитников независимости Украины, ветераны АТО, дети. Они возложат цветы на месте гибели Героев Небесной Сотни и свяжут сине-желтые ленты вокруг», - говорится в сообщении.

Под звук колоколов на Майдане Независимости будет поднят Национальный флаг, а военный хор исполнит гимн.

В рамках празднования также состоится флешмоб: прозвучат знаковые украинские песни в современной аранжировке.

В 9:50 состоится награждение украинцев, которые достигли успехов в разных сферах.

Завершатся торжества праздничным шествием. После этого в 11:00 начнется Марш защитников Украины при участии ветеранов.

Напомним, в этом году Украина будет отмечать День Независимости в новом формате. В честь праздника в Киеве состоится Шествие достоинства, заявил руководитель Офиса Президента Украины Андрей Богдан.