Президент Украины Владимир Зеленский наградил одного из лучших украинских футболистов в истории и экс-тренера сборной Украины Андрея Шевченко орденом Ярослава Мудрого 5-й степени.

Это произошло в рамках празднования Дня Независимости Украины, сообщает УНИАН.

Спасибо большое. Спасибо за поддержку, за все. Мы еще увидимся. Хорошей поездки в Америку», - сказал Шевченко президенту.

Отметим, что данный орден вручается за государственное строительство, укрепление международного авторитета Украины, развитие экономики, науки, образования, культуры, искусства, здравоохранения, за выдающиеся благотворительную, гуманистическую и общественную деятельность.

Напомним, что этим летом сборная Украины под руководством Шевченко впервые в истории вышла в четвертьфинал чемпионата Европы.