Киевский райсуд Одессы отложил до вторника вынесение решения относительно меры пресечения Вадиму Черному, владельцу отеля «Токио Стар», где в пожаре погибли девять человек.

Об этом сообщает Укринформ.

«Следствие подозревает подсудимого в нарушении правил пожарной безопасности, что привело к пожару и гибели девяти человек. Просим избрать меру пресечения в виде содержания под стражей на период расследования уголовного производства», - отметила прокурор Оксана Моско.

В свою очередь подсудимый обратился к суду с ходатайством об отводе судьи Иванчука, мотивируя это тем, что интернет-издание, редактором которого в свое время он был, опубликовало в 2015 году критическую статью с упоминанием о ныне председательствующем в суде.

Судья Николай Тонконоженко вынес решение отклонить ходатайство об отводе как недостаточно обоснованное.

Адвокаты Черного также утверждали, что судом нарушается требование законодательства о подсудности: Киевский райсуд не может рассматривать ходатайство органа досудебного следствия, который территориально находится в Приморском районе Одессы.

Однако сторона обвинения пояснила, что именно в этом районе по улице Филатова, зарегистрирована и работает следственная группа, созданная ГУ НП в Одесской области.

Прокуроры мотивировали объявления подозрения подсудимому Черному в совершении преступления тем, что отель основала компания «Майнич». Данное юридическое лицо создано общественной организацией «Центр защиты инвалидов», которую возглавляют Вадим Черный и Сергей Дурач.

В суде также выяснилось, что подозрение о совершении преступления принял в присутствии задержанного его адвокат, предоставленный подсудимому государством, а не сам Черный, который находился 18 августа в статусе задержанного. Сначала бизнесмен отказался принять подозрение, а впоследствии отказался и от бесплатных услуг адвоката. Вместо него в понедельник интересы бизнесмена в суде отстаивали четыре нанятых им защитника.

Заслушав доводы сторон, следственный судья Иванчук предоставил возможность представителю обвинения повторно объявить подозрение подсудимому и объявил перерыв до 8:45 вторника.

Следует отметить, что по данным, обнародованным заместителем директора Одесской государственной архитектурно-строительной инспекции Игорем Черкасовым, здание сгоревшего отеля «Токио Стар» значится как «складские помещения». Документов о переоборудовании «складов» в гостиницу в Одесской ДАБИ не поступало.

Напомним, в Одессе в ночь на субботу, 17 августа, в отеле «Токио Стар» произошел пожар. Погибли девять человек и еще 10 пострадали. В момент пожара в гостинице находились 200 человек.

Полиция назвала три версии возникновения пожара в одесской гостинице: поджог с целью скрыть возможное убийство, нарушение правил пожарной безопасности и неосторожное использование огня постояльцами.

Президент Владимир Зеленский заверил, что за пожар в одесском отеле «Токио Стар», унесшей восемь жизней, будут нести ответственность не только непосредственные виновники трагедии, но и владелец.

Правоохранители задержали владельца сгоревшей гостиницы 17 августа.

По предварительной оценке экспертов облуправления ГосЧС, пожар в гостинице мог возникнуть из-за возгорания электрощитовой на втором этаже.