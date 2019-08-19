Здание трамвайного депо, которое превратилось в гостиницу «Токио Стар», по документам реконструировали в складские помещения.

Об этом стало известно на сегодняшнем заседании областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, сообщает Думская.

«Мы подняли документы и нашли пять деклараций, которые выдавала еще государственная инспекция архитектурно-строительного контроля, ликвидированная в 2014 году. Во всех декларациях указаны складские помещения, и нигде не упоминается отель или место для проживания людей», — сообщил заместитель директора департамента ГАСИ в Одесской области Игорь Черкасов.

После того как в 2014 году инспекцию ликвидировали, часть ее полномочий перешли департаменту ГАСИ Одесской области, а в 2016 года — управлению ГАСК Одесского городского совета. По словам чиновника, с 2014 года по 2016 год никаких обращений или жалоб, а также заявлений о переоборудовании помещений в отель не поступало.

По словам и.о. главы Одесской ОГА Светланы Шаталовой, эта информация может быть поводом для еще одного уголовного производства — о правомерности выданных разрешений.

Отметим, что с июня 2011 по апрель 2014 года начальником инспекции государственного архитектурно-строительного контроля в Одесской области был Петр Рябоконь — действующий вице-мэр Одессы.

«Думская» поинтересовалась у чиновника, не припоминает ли он эти декларации, и как они регистрировались инспекцией, которую он возглавлял.

«Вы прикалываетесь? Восемь лет назад это было. Были документы, подавались декларации декларативным методом. Проверили их, проверили приложенные документы, полноту данных, все зафиксировали, зарегистрировали, и все. В 2011 году не было даже закона, предусматривающего возможность выхода на объект, чтобы проверить декларацию.

Человек приносит декларацию на нежилые помещения. Так они и были всю жизнь нежилыми помещениями. Фраз об изменении целевого назначения и реконструкции под отель там не было. Когда там появился отель, я не знаю. Я что, инспекция по отелям или главный отельер города? Я и сейчас имею право не знать, что там отель.

Давайте дадим следственным органам все спокойно установить и сделать свою работу. Я действовал в рамках закона и не нарушил его ни на один миллиметр. Меня на допрос не вызывали», — заявил Рябоконь.

Отметим, что собственником бывшего трамвайного депо и отеля «Токио Стар» является компания «Майничи». Ее руководитель — одесский бизнесмен Вадим Черный.

Напомним, в Одессе в ночь на субботу, 17 августа, в отеле «Токио Стар» произошел пожар. Погибли девять человек и еще 10 пострадали. В момент пожара в гостинице находились 200 человек.

Полиция назвала три версии возникновения пожара в одесской гостинице: поджог с целью скрыть возможное убийство, нарушение правил пожарной безопасности и неосторожное использование огня постояльцами.

Президент Владимир Зеленский заверил, что за пожар в одесском отеле «Токио Стар», унесшей восемь жизней, будут нести ответственность не только непосредственные виновники трагедии, но и владелец.

Правоохранители задержали владельца сгоревшей гостиницы 17 августа.