В Национальной полиции назвали три возможных причины возникновения масштабного пожара в гостинице Токио Стар в Одессе, в котором погибли по меньшей мере восемь человек.

На брифинге начальник Главного управления Нацполиции в Одесской области Олег Бех сообщил, что рассматриваются версии о поджоге с целью сокрыть возможное убийство, нарушении правил пожарной безопасности и неосторожном использовании огня постояльцами.

По словам Беха, наиболее вероятной является версия с коротким замыканием в электрощитовой возле прачечной, поскольку именно там находится очаг возгорания. Там были найдены тела погибших. По предварительному заключению, все они погибли от отравления угарным газом.

По данным ГСЧС, отель имел противопожарную систему, в номерах и коридорах были тепловые датчики. В 2019 году в отеле должна была быть плановая проверка, однако из-за изменениях в документации отеле сотрудники ГСЧС не смогли попасть на проверку.

На данный момент полиция изъяла все серверы и документацию отеля.

Также отмечается, что помещение Токио Стар ранее было в коммунальной собственности. Правоохранители проверяют, как здание перешло частному лицу.

Напомним, в ночь на субботу, 17 августа, в одесском отеле Токио Стар произошел пожар. По данным ГСЧС, погибли восемь человек, 10 пострадали.

Президент Владимир Зеленский заверил, что за пожар в одесском отеле «Токио Стар», унесшей восемь жизней, будут нести ответственность не только непосредственные виновники трагедии, но и владелец.