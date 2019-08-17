После пожара в отеле Токио Стар в Одессе, унесшего восемь жизней, обесточено трамвайное депо.
Об этом сообщает пресс-служба Одесгорэлектротранс.
«В связи с пожаром в отеле Токио Стар и работой пожарных бригад, трамвайное депо 1 временно обесточены. Выпуск вагонов из депо на маршруты 3,5,10,11,13,18,19,26,27,28 задерживается. Просим прощения за неудобства», — сказано в сообщении.
Напомним, в ночь на субботу, 17 августа, в одесском отеле Токио Стар произошел пожар.
«В полвторого ночи в ГСЧС поступило сообщение о пожаре. Возгорание произошло на втором этаже, огонь охватил 1000 м. кв», — говорится в сообщении.
Ликвидировать пожар удалось в 04:32 утра.
По данным Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, погибли восемь человек, 10 пострадали.
По словам постояльцев, пожар начался в прачечной отеля.
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