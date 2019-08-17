После пожара в отеле Токио Стар в Одессе, унесшего восемь жизней, обесточено трамвайное депо.

Об этом сообщает пресс-служба Одесгорэлектротранс.

«В связи с пожаром в отеле Токио Стар и работой пожарных бригад, трамвайное депо 1 временно обесточены. Выпуск вагонов из депо на маршруты 3,5,10,11,13,18,19,26,27,28 задерживается. Просим прощения за неудобства», — сказано в сообщении.

Напомним, в ночь на субботу, 17 августа, в одесском отеле Токио Стар произошел пожар.

«В полвторого ночи в ГСЧС поступило сообщение о пожаре. Возгорание произошло на втором этаже, огонь охватил 1000 м. кв», — говорится в сообщении.

Ликвидировать пожар удалось в 04:32 утра.

По данным Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, погибли восемь человек, 10 пострадали.

По словам постояльцев, пожар начался в прачечной отеля.