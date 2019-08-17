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Президент Владимир Зеленский заверил, что за пожар в одесском отеле «Токио Стар», унесшей восемь жизней, будут нести ответственность не только непосредственные виновники трагедии, но и владелец.

Об этом он отметил на странице в Facebook.

«Одесса. «Токио Стар». Ночью мы потеряли восемь человеческих жизней. Десять человек пострадали, четверо из них - в критическом состоянии. И это не из-за войны и обстрелов. А из-за преступной халатности и игнорирования элементарных норм противопожарной безопасности, из-за пренебрежительного отношения к человеческой жизни. Этому будет положен конец. Ответят не только непосредственные виновники пожара. Ответит Вадим Черный, владелец так называемого отеля», - говорится в сообщении.

Глава государства пообещал лично проследить, чтобы «наказание соответствовало нормам закона и требованиям справедливости». Он также отметил, что нельзя ставить собственную прибыль выше человеческих жизней, и выразил соболезнования родным погибших. Кроме того, Президент поблагодарил спасателей, полиции, а также одесситу, который приютил спасенных постояльцев отеля.

Напомним, в Одессе в ночь на субботу, 17 августа, произошел пожар в гостинице «Токио Стар» по ул. Водопроводная, 1, в результате чего погибли по меньшей мере восемь человек.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман уже поручил начать проверки мест отдыха людей - прежде всего гостиниц и санаториев.
ForUm

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