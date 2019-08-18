также в разделеОбщество
В больницах Одессы остаются пострадавшие при пожаре в гостинице 10
Прокуратура: Грымчак находится в СИЗО законно, а его адвокат манипулирует 21
ГПУ: Наркобарона-беглеца Сильвера экстрадировали в Израиль 24
ГБР будет расследовать пожар в одесском отеле 49
НАБУ: Луценко разрушает уголовное дело против таможенников 39
В Одесской области объявили траур 23
СЦКК: Боевики сорвали договоренности по разведению сил в Золотом 63
Пункт пропуска в Станице заработал по обычному графику 86
СБУ поймала бежавшего израильского наркоторговца Сильвера 181
Замглавы Нацполиции Бушуев ушел в отставку 30
16 августа. Картина дня 59
Суд арестовал Грымчака с правом залога 74
В декларации Гладковского нашли миллионные нарушения 48
Российский суд дал гендиректору ИСД 9 лет колонии 111
Украинцев ждут холодные выходные 37
Заммэра Житомира подозревают в халатности на 800 тысяч гривен 19
ГБР: В Минобороны планировали «наварить» на бракованных котлах миллионы 41
Суд возобновил дело против Корчак 34

Правоохранители задержали владельца сгоревшей гостиницы Токио Стар предпринимателя Вадима Черного. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Одесской области в субботу, 17 августа.

«Сейчас прокуратура готовит указанному лицу подозрение по факту нарушения требований пожарной безопасности в гостинице, повлекшее гибель девяти человек (ч.2 ст.270 УК Украины) и ходатайство об избрании меры пресечения. Досудебное расследование продолжается», – говорится в сообщении.

По данным ГСЧС, отель имел противопожарную систему, в номерах и коридорах были тепловые датчики. В июле в здании должна была быть плановая проверка, но из-за смены формы собственности представителя ГСЧС на проверку не допустили.

Напомним, в Одессе в ночь на субботу, 17 августа, в отеле Токио Стар произошел пожар. Погибли девять человек и еще 10 пострадали. В момент пожара в гостинице находились 200 человек.

Полиция назвала три версии возникновения пожара в одесской гостинице: поджог с целью скрыть возможное убийство, нарушение правил пожарной безопасности и неосторожное использование огня постояльцами.

Президент Владимир Зеленский заверил, что за пожар в одесском отеле «Токио Стар», унесшей восемь жизней, будут нести ответственность не только непосредственные виновники трагедии, но и владелец.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/лето
2648 грн.
56
Теги