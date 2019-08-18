Правоохранители задержали владельца сгоревшей гостиницы Токио Стар предпринимателя Вадима Черного. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Одесской области в субботу, 17 августа.

«Сейчас прокуратура готовит указанному лицу подозрение по факту нарушения требований пожарной безопасности в гостинице, повлекшее гибель девяти человек (ч.2 ст.270 УК Украины) и ходатайство об избрании меры пресечения. Досудебное расследование продолжается», – говорится в сообщении.

По данным ГСЧС, отель имел противопожарную систему, в номерах и коридорах были тепловые датчики. В июле в здании должна была быть плановая проверка, но из-за смены формы собственности представителя ГСЧС на проверку не допустили.

Напомним, в Одессе в ночь на субботу, 17 августа, в отеле Токио Стар произошел пожар. Погибли девять человек и еще 10 пострадали. В момент пожара в гостинице находились 200 человек.

Полиция назвала три версии возникновения пожара в одесской гостинице: поджог с целью скрыть возможное убийство, нарушение правил пожарной безопасности и неосторожное использование огня постояльцами.

Президент Владимир Зеленский заверил, что за пожар в одесском отеле «Токио Стар», унесшей восемь жизней, будут нести ответственность не только непосредственные виновники трагедии, но и владелец.