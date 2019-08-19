Владельцу сгоревшего одесского отеля инкриминируют нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности, повлекшее гибель людей (ст.270 ч.2 УК), сообщает пресс-служба полиции.

Мужчина задержан в порядке статьи 208 УПК, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Сейчас других подозреваемых в уголовном производстве нет.

По состоянию на настоящее время полицейскими установлены личности шести погибших. Двое из них – жители Одесской области (парень 2002 г.р. и девушка 2001 г.р.), двое - киевляне (мужчина 1995 г.р. и женщина 1996 г.р.), 58-летний житель Днепропетровщины и 73-летняя гражданка Австралии. Мероприятия по идентификации лиц еще трех погибших, среди которых – один ребенок, продолжаются.

По результатам судебно-медицинского обследования причина смерти всех погибших – отравление продуктами горения. Поэтому из всех выдвинутых первоочередных версий произошедшего рабочей остается версия о нарушении установленных законодательством требований пожарной безопасности.

Напомним, в Одессе в ночь на субботу, 17 августа, в отеле «Токио Стар» произошел пожар. Погибли девять человек и еще 10 пострадали. В момент пожара в гостинице находились 200 человек.

Полиция назвала три версии возникновения пожара в одесской гостинице: поджог с целью скрыть возможное убийство, нарушение правил пожарной безопасности и неосторожное использование огня постояльцами.

Президент Владимир Зеленский заверил, что за пожар в одесском отеле «Токио Стар», унесшей восемь жизней, будут нести ответственность не только непосредственные виновники трагедии, но и владелец.

Правоохранители задержали владельца сгоревшей гостиницы 17 августа.