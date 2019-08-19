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Опознаны тела уже шестерых погибших при пожаре в одесском отеле «Токио Стар».

Об этом на аппаратном совещании в мэрии сообщил городской голова Одессы Геннадий Труханов, передает Думская.

По его словам, среди них пять украинцев: два жителя Одесской области, двое киевлян и житель Днипра. Кроме того, погибла гражданка Австралийского Союза.

Напомним, в Одессе в ночь на субботу, 17 августа, в отеле «Токио Стар» произошел пожар. Погибли девять человек и еще 10 пострадали. В момент пожара в гостинице находились 200 человек.

Полиция назвала три версии возникновения пожара в одесской гостинице: поджог с целью скрыть возможное убийство, нарушение правил пожарной безопасности и неосторожное использование огня постояльцами.

Президент Владимир Зеленский заверил, что за пожар в одесском отеле «Токио Стар», унесшей восемь жизней, будут нести ответственность не только непосредственные виновники трагедии, но и владелец.

Правоохранители задержали владельца сгоревшей гостиницы 17 августа.
ForUm

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