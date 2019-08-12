Пятый президент Украины Петр Порошенко пришел на допрос в Государственное бюро расследований, сообщает Громадське.

В ГБР Порошенко планируют допросить в качестве свидетеля по делу о возможном уклонении от уплаты налогов при покупке телеканала «Прямой».

У ведомства Порошенко ждали его сторонники, среди которых и его сын Михаил. Поддержать пятого президента пришли его соратники, кандидаты от «Европейской солидарности» Виктория Сюмар, Артур Герасимов и Николай Величкович.

Фото: Solonyna Yeugen

Также у здания ГБР проходит митинг с требованием осудить Порошенко за присвоение санатория в Козине.

После появления пятого президента между его сторонниками и противниками на крыльце ГБР произошла словесная перепалка. Представители обоих лагерей пытаются перекричать оппонентов.

«Вы видите здесь ребят с наколками со свастиками, это, пожалуй, те же, кто бросался на машину в прошлый раз. То есть, готовятся, провокации. И чем больше здесь будет депутатов и журналистов, тем их вероятность меньше», - сказала Виктория Сюмар.

Напомним, 25 июля Порошенко приехал в Государственное бюро расследований, хотя его допрос был перенесен на 8 августа.

Директор Государственного бюро расследований Роман Труба сообщил, что Порошенко фигурирует в 11 уголовных производствах.