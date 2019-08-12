также в разделеПолитика
«Оппозиционная платформа - За жизнь» вступит в союз с теми политическими силами, которые готовы прекратить кровопролитие 12
Порошенко заявляет о попытке рейдерского захвата «Прямого» 22
Президент поручил уволить глав управлений СБУ в трех областях 39
«Не доверяю ГБР»: Порошенко хочет пройти полиграф в эфире «Прямого» 17
Москаль: Виктор Медведчук – единственный, кто может задать новый формат переговоров и получить результат 118
Труба допускает, что Порошенко допросят на полиграфе 27
Зеленский инициировал увольнение руководства СБУ и полиции Житомирщины 58
ГБР завершило допрос Порошенко 72
Президент назначил главу Житомирской ОГА 73
В «Слуге народа» озвучили условие для досрочных местных выборов 44
В «Слуге народа» заявили, что не ведут переговоры с «Голосом» о коалиции 23
Нетаньяху прилетит в Киев на переговоры с Зеленским 34
МИД Украины выразил протест из-за визита Путина в оккупированный Крым 25
Джемилев: Заявление Эрдогана по Крыму чрезвычайно важно для крымских татар 49
Экс-нардеп Онищенко рассказал о планах по возвращению в Украину 53
Медведчук поблагодарил Медведева за поздравления и подтвердил готовность к межпартийному диалогу 74
Дмитрий Медведев поздравил партию «Оппозиционная платформа – За жизнь» с весомым результатом на парламентских выборах 165
Украина и Турция создали совместное предприятие по производству оружия 37

Пятый президент Украины Петр Порошенко пришел на допрос в Государственное бюро расследований, сообщает Громадське.

В ГБР Порошенко планируют допросить в качестве свидетеля по делу о возможном уклонении от уплаты налогов при покупке телеканала «Прямой».

У ведомства Порошенко ждали его сторонники, среди которых и его сын Михаил. Поддержать пятого президента пришли его соратники, кандидаты от «Европейской солидарности» Виктория Сюмар, Артур Герасимов и Николай Величкович.

Фото: Solonyna Yeugen

Также у здания ГБР проходит митинг с требованием осудить Порошенко за присвоение санатория в Козине.

После появления пятого президента между его сторонниками и противниками на крыльце ГБР произошла словесная перепалка. Представители обоих лагерей пытаются перекричать оппонентов.

«Вы видите здесь ребят с наколками со свастиками, это, пожалуй, те же, кто бросался на машину в прошлый раз. То есть, готовятся, провокации. И чем больше здесь будет депутатов и журналистов, тем их вероятность меньше», - сказала Виктория Сюмар.

Напомним, 25 июля  Порошенко приехал в Государственное бюро расследований, хотя его допрос был перенесен на 8 августа.

Директор Государственного бюро расследований Роман Труба сообщил, что Порошенко фигурирует в 11 уголовных производствах.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

лето
1854 грн.
69
Теги