Пятый президент Украины Петр Порошенко пришел на допрос в Государственное бюро расследований, сообщает Громадське.
В ГБР Порошенко планируют допросить в качестве свидетеля по делу о возможном уклонении от уплаты налогов при покупке телеканала «Прямой».
У ведомства Порошенко ждали его сторонники, среди которых и его сын Михаил. Поддержать пятого президента пришли его соратники, кандидаты от «Европейской солидарности» Виктория Сюмар, Артур Герасимов и Николай Величкович.
Фото: Solonyna Yeugen
Также у здания ГБР проходит митинг с требованием осудить Порошенко за присвоение санатория в Козине.
После появления пятого президента между его сторонниками и противниками на крыльце ГБР произошла словесная перепалка. Представители обоих лагерей пытаются перекричать оппонентов.
«Вы видите здесь ребят с наколками со свастиками, это, пожалуй, те же, кто бросался на машину в прошлый раз. То есть, готовятся, провокации. И чем больше здесь будет депутатов и журналистов, тем их вероятность меньше», - сказала Виктория Сюмар.
Напомним, 25 июля Порошенко приехал в Государственное бюро расследований, хотя его допрос был перенесен на 8 августа.
Директор Государственного бюро расследований Роман Труба сообщил, что Порошенко фигурирует в 11 уголовных производствах.
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