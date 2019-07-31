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Пятый президент Украины Петр Порошенко фигурирует в 11 уголовных производствах, заявил директор Государственного бюро расследований Роман Труба в своем Telegram-канале.

«Порошенко говорит о «странных и глупых вопросах следователей», и утверждает, что производств в ГБР не существует. Что значит это упорное отрицание действительности? Производство есть, их 11, и Петр Алексеевич об этом хорошо знает», - заявил Труба.

Порошенко в интервью Украинской правде сказал: «Я подчеркиваю, что против Петра Порошенко не возбуждено ни одного уголовного дела. Я подчеркиваю, что не существует ни одного факта о том, что якобы Петр Порошенко нарушил закон. Это неправда».

Также пятый президент заявил, что Труба передает информацию главе Офиса президента Андрею Богдану, а тот – бывшему заместителю главы Администрации экс-президента Виктора Януковича Андрею Портнову.

25 июля около 15:00 председатель ГБР Роман Труба сообщил, что Порошенко не пришел на допрос, и его повторно вызвали на 8 августа.

Однако впоследствии пятый президент приехал в Государственное бюро расследований.

Впервые Порошенко вызвали на допрос на 17 июля, 9:30. Повестка была обнародована 11 июля.

Адвокат Порошенко Игорь Головань подчеркивал, что экс-заместитель Администрации президента Януковича Андрей Портнов имеет доступ к данным ГБР.

Порошенко вызвали в ГБР в качестве свидетеля в уголовном производстве относительно возможного уклонения от уплаты налогов, отмывания преступных доходов при покупке-продаже завода «Кузница на Рыбальском».
ForUm

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