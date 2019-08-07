Берлин не готов сообщить дату возможной встречи лидеров стран «нормандского формата», сказал представитель правительства Германии Ульрике Деммер, сообщает Радио Свобода.

«Вы знаете, какой важный «нормандский формат». Переговоры идут постоянно, но о планах встречи я пока не могу сообщить», - сказал Деммер.

Как сообщал ForUm, 6 августа в зоне проведения операции Объединенных сил в результате вражеских обстрелов погибли 4 украинских военных. Погибшие – бойцы 36-й бригады морской пехоты.

Зеленский призвал лидеров стран-участниц «нормандского формата» как можно скорее собраться для проведения переговоров в связи гибелью военных.

Также 7 августа он позвонил президенту РФ Путину по этому поводу.