Государственное бюро расследований вызвало пятого президента Петра Порошенко на допрос на 12 августа.
Об этом сообщил Укринформу и.о. руководителя отдела по работе с общественностью и СМИ ведомства Максим Билоусенко.
«Петр Порошенко вызван на допрос на 09.30 12 августа», - сказал он.
Билоусенко добавил, что следователь намерен допросить пятого президента по делу относительно возможного уклонения от уплаты налогов при покупке ООО «Телеканал «Прямой».
Напомним, 25 июля Порошенко приехал в Государственное бюро расследований, хотя его допрос был перенесен на 8 августа.
Директор Государственного бюро расследований Роман Труба сообщил, что Порошенко фигурирует в 11 уголовных производствах.
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