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Государственное бюро расследований вызвало пятого президента Петра Порошенко на допрос на 12 августа.

Об этом сообщил Укринформу и.о. руководителя отдела по работе с общественностью и СМИ ведомства Максим Билоусенко.

«Петр Порошенко вызван на допрос на 09.30 12 августа», - сказал он.

Билоусенко добавил, что следователь намерен допросить пятого президента по делу относительно возможного уклонения от уплаты налогов при покупке ООО «Телеканал «Прямой».

Напомним, 25 июля  Порошенко приехал в Государственное бюро расследований, хотя его допрос был перенесен на 8 августа.

Директор Государственного бюро расследований Роман Труба сообщил, что Порошенко фигурирует в 11 уголовных производствах.
ForUm

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