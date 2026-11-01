Художник створив найбільшу у світі картину зі спецій і встановив рекорд Гіннеса

В Індії 29-річний художник Амар Кале створив найбільшу у світі картину зі спецій площею 175,82 квадратного метра. Для роботи він використав мелений перець чилі та куркуму, а саме зображення присвятив культурній та історичній спадщині рідного штату Карнатака.

Рекордну картину художник створив 27 січня в місті Дхарвад. Її площа становить приблизно дві третини тенісного корту. На роботу Кале витратив близько десяти годин, повідомляє Книга рекордів Гіннеса.

На картині він зобразив контур штату Карнатака та знамениту кам’яну колісницю Хампі – одну з найвідоміших архітектурних пам’яток регіону. Для цього художник використав близько п’яти кілограмів меленого перцю чилі та шести кілограмів куркуми. Червоний і жовтий кольори цих спецій асоціюються з Карнатакою.

“Я хотів представити культуру, історію та архітектуру свого штату через незвичайний витвір мистецтва. Карнатака відома своїми спеціями, тому я обрав звичайні кухонні продукти. Для мене ця картина – більше, ніж спроба встановити рекорд. Це присвята рідному краю та його спадщині”, – розповів Кале.

За словами художника, він прагнув показати, що навіть із простих матеріалів можна створювати масштабні мистецькі роботи. Залишки спецій, які не знадобилися для картини, він передав іншим людям, щоб уникнути марнування продуктів.

Амар Кале професійно займається живописом близько восьми років, хоча не має спеціальної художньої освіти. Він опанував малювання самостійно, а захопився мистецтвом ще в дитинстві завдяки батькові, який також був художником.

Спочатку Кале здобув диплом інженера-механіка та працював за спеціальністю. Однак із часом його картини почали привертати дедалі більше уваги, а кількість замовлень зростала. У 2018 році він вирішив залишити інженерну справу та повністю присвятити себе живопису.

“Мистецтво для мене – не просто професія, а спосіб висловлювати свої емоції, ідеї та творчі задуми. Я зрозумів, що саме цим хочу займатися все життя”, – зазначив художник.

Переважно він працює з олійними та акриловими фарбами, створює реалістичні картини й портрети. Водночас Кале експериментує з незвичайними матеріалами та техніками, зокрема заради встановлення світових рекордів.

Уперше він потрапив до Книги рекордів Гіннеса у 2021 році, коли за одну хвилину створив 98 відбитків долонь за допомогою фарби.