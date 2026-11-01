Трамп сказав, чи запросить Зеленського на саміт G20

Президент США дав зрозуміти, що запросить Володимира Зеленського на саміт «Групи двадцяти», який у середині грудня відбудеться в Маямі. Про це Дональд Трамп сказав, спілкуючись із журналістами на святкуванні Гелловіну в резиденції Мар-а-Лаго у Флориді.

На запитання журналіста, чи запросить він Зеленського на саміт G20, враховуючи, що запросив російського очільника Путіна, глава Білого дому відповів: «Так, без проблем».

ForUA нагадує, у 2026 році Сполучені Штати головують в G20. Саміт лідерів відбудеться 14–15 грудня в Маямі (Флорида) на території гольф-курорту Trump National Doral, що належить чинному президентові США.

Також зазначимо, що державний секретар США Рубіо не виключає участі Зеленського в саміті G20, але, за його словами, відповідне рішення має приймати Тримп.