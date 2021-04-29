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Правительство Украины уволило главу государственной компании «Нафтогаз» Андрея Коболева и это может осложнить переговоры о доступе Киева к международному кредиту на 5 миллиардов долларов, сообщает УНИАН со ссылкой на Bloomberg.

Официальной причиной стали убытки компании на 684 миллиона долларов за прошлый год. Юрий Витренко, который до этого времени был министром энергетики, заменил его во главе компании. В свою очередь, Герман Галущенко стал новым министром энергетики.

Bloomberg пишет, что неожиданный шаг рискует встревожить западных доноров включая МВФ, которые поддерживали Коболева и уже выражали беспокойство из-за медленного продвижения реформ в Украине. Страны G7 «зафиксировали» освобождение Коболева.

«Эффективный менеджмент и управление государственными компаниями, свободные от политического вмешательства, критически важны для украинской конкурентоспособности, процветания и выполнения Украиной ее международных обязательств», - говорится в заявлении послов G7.

Издание называет Коболева «главным архитектором» радикальных преобразований, которые помогли Киеву сократить дефицит бюджета. Также за время его работы в Нафтогазе Украина одержала победу на миллиарды долларов в суде против российского «Газпрома» в 2018 году. Вместе с тем, Коболев столкнулся с критикой из-за постепенного роста цен на отопление.

Как сообщал ForUm, 28 апреля Кабинет министров уволил Андрея Коболева с должности председателя НАК «Нафтогаз Украины». Также были прекращены полномочия независимых членов Наблюдательного совета Нафтогаза, а также представителей государства в наблюдательном совете НАК.

С 29 апреля главой НАК назначен Юрий Витренко.

В Нафтогаз решение Кабмина об увольнении Коболева назвали юридической манипуляцией.

В США, комментируя последние изменения в руководстве НАК, заявили, что от соблюдения принципов корпоративного управления, прозрачности и добропорядочности в назначении персонала в энергетическом секторе зависит доверие к Украине.

Коболев намерен обжаловать свое увольнение. 
ForUm

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