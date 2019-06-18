Новый контракт на транзит российского газа через газотранспортную систему Украины на европейских условиях, как того хочет украинская сторона, пока заключить невозможно. Об этом заявил начальник юридического департамента Газпрома Сергей Кузнец, сообщает «Экономическая правда».

«Нас много раз призывали заключить контракт на европейских условиях, но это пока невозможно. Только на прошлой неделе было опубликовано постановление, которое задает направление реформе Нафтогаза, - отметил он.

По его словам, в Газпроме ожидают, что для заключения нового контракта «Нафтогаз» добровольно откажется от всех своих выигрышей в Стокгольмском арбитраже (4,6 миллиарда долларов).

Нафтогаз готов отказаться только от нового иска в Стокгольмский арбитраж на 11-14 миллиардов долларов.

В то же время главный директор экспортного направления деятельности «Газпрома» Елена Бурмистрова сообщила, что в компании готовы заключить с Украиной новый контракт на транзит газа, однако пока там «не знают, с кем это обсуждать». Действие текущего контракта прекращается с 1 января 2020 года.

Напомним, исполнительный директор Нафтогаза Юрий Витренко заявил, что транзит через Украину после 2019 года может происходить на стандартных европейских условиях, а не условиях РФ; в противном случае Украина через арбитраж требует компенсацию 10 млрд долларов.

В то же время премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что РФ сохранит транзит газа в Европу через Украину после 2019 года, если стороны урегулируют отношения, достигнут выгодных экономических и коммерческих параметров соглашения. Кроме того, одним из условий он назвал стабильную политическую обстановку в Украине.

Нафтогаз подал жалобу в Европейскую комиссию на антиконкурентные действия Газпрома.

Министр энергетики РФ Александр Новак на встрече с заместителем председателя Европейской комиссии Марошем Шевчовичем заявил, что Россия, Украина и Еврокомиссия могут определить сроки новых трехсторонних консультаций по газовым вопросам во второй половине сентября.