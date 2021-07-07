НАК «Нафтогаз Украины» отрицает слова бывших топ-менеджеров компании о невыплате им вознаграждений. Об этом сообщили в пресс-службе Нафтогаза, передает Укринформ.

«Выплата вознаграждения осуществлялась. Вероятно бывшие топ-менеджеры в своих заявлениях о якобы невыплате, имеют в виду, что бонусы получили в другой день. Компания в рамках законодательства будет информировать общественность в дальнейшем по этому поводу», - сообщили в пресс-службе.

Во вторник, 6 июля, бывший председатель правления компании Андрей Коболев на своей странице в Фейсбуке заявил, что не получал денежной компенсации за работу в Нафтогазе после продления контракта в марте 2020 года.