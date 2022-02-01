Государственное бюро расследований проводит обыски у бывшего руководства Национальной компании «Нафтогаз Украины», в офисе Акционерного общества «Укртрансгаз» и у руководителей частных предприятий. Об этом сообщается в Телеграм ГБР.

Следственные (розыскные) действия проводятся в рамках досудебного расследования уголовного производства по факту незаконного отчуждения в 2020 году природного газа на 2,2 млрд гривен.

Досудебное следствие продолжается.