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Государственное бюро расследований проводит обыски у бывшего руководства Национальной компании «Нафтогаз Украины», в офисе Акционерного общества «Укртрансгаз» и у руководителей частных предприятий. Об этом сообщается в Телеграм ГБР.

Следственные (розыскные) действия проводятся в рамках досудебного расследования уголовного производства по факту незаконного отчуждения в 2020 году природного газа на 2,2 млрд гривен.

Досудебное следствие продолжается.
ForUm

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