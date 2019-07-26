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Уроженец Санкт-Петербурга, ветеран полка «Азов» Никита Макеев заявил, что напал на кортеж пятого президента Петра Порошенко, чтобы «отомстить ему за 5 лет унижения».

Он записал соответствующее видеообращение.

«В 2014-м я приехал воевать за независимость Украины, поставив на это все, что у меня было: собственность, здоровье и семью. И сегодня, купив в темпе 4 бронежилета, три из которых мы с товарищами легко и просто прострелили на полигоне, я хотел один из них передать лично Петру Алексеевичу. Он не прострелен. Я хотел, чтобы он надел его на себя или на своего сыночка, который воевал в Краматорске, и испытал его», - заявил Макеев.

При этом он призвал Порошенко «запомнить его позывной».

«Мой позывной Одиссей. Я тот, кто «напал» на Порошенко. К сожалению, мне не удалось задать вопрос ему лично. Но, как видите, я ни от кого не прячусь, в отличие от трусливого Порошенко. Сегодняшний демарш моя личная позиция», - написал он в комментарии к видео.

Напомним, 25 июля пятый президент Петр Порошенко приехал в Государственное бюро расследований, хотя его допрос был перенесен на 8 августа.

После выхода из здания на автомобиль Порошенко напали.
ForUm

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