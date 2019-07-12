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Более сотни харьковчан и активистов общественных организаций вышли на акцию протеста под восстановленный бюст советского маршала Георгия Жукова, требуя убрать его,  сообщает Громадське.

«Активисты скандировали «Нет рекомунизации», «Маршалу смерти место на кладбище истории!», « Жуков палач, а не герой!» и т.п.

Бюст защищала колонна полиции, у постамента также собрались сторонники Жукова, которые спорили с участниками акции. Митинг прошел спокойно.

Активисты отметили, что они «не поддадутся воздействию Геннадия Кернеса и его провокациям против националистически настроенных харьковчан» и не будут снова сносить памятник, однако свою позицию будут отстаивать.

Напомним, 2 июня в Харькове представители ряда общественных организаций и партий снесли бюст маршала СССР Георгия Жукова. По данному факту правоохранители открыли два уголовных производства: по ч. 2 ст. 296 («Хулиганство») и ч. 2 ст. 345 («Угроза или насилие относительно работника правоохранительного органа»).

Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель, выражая позицию Владимира Зеленского по этому вопросу, сообщала, что ситуацию насчет сноса памятника маршалу СССР Георгию Жукову должен решить мэр Харькова Геннадий Кернес, а России стоит прекратить вмешиваться во внутренние дела Украины.

11 июля Кернес заявил об восстановлении памятника.

Украинский институт национальной памяти обратился в правоохранительные органы в связи с восстановлением памятника.
ForUm

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