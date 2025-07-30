Демарш у Женеві: Десятки делегацій залишили зал під час виступу представниці РФ

Десятки делегацій з різних країн світу влаштували масштабний демарш під час виступу голови Ради Федерації РФ Валентини Матвієнко на Всесвітній конференції Спікерів парламентів у Женеві. Вони залишили зал на знак протесту проти представниці держави-аагресора.

Про інцидент повідомила віцеспікерка Верховної Ради України Олена Кондратюк, яка бере участь у конференції.

«Влаштували демарш під час виступу Матвієнко на Всесвітній конференції Спікерів парламентів у Женеві! Я пишаюсь усіма нашими партнерами і колегами! Це демарш проти агресора, це неабияка підтримка народу України! Дякую, щиро, аж сльози на очах – скільки колег нас підтримує! Ми не самі! Слава Україні!» – написала Кондратюк у соціальних мережах.

За її словами, представники парламентів з країн Європи, Північної Америки та Азії рішуче висловили свою позицію, залишивши зал під час промови Матвієнко, яка уособлює політичне керівництво держави, що веде криваву війну проти України.

Цей вчинок став яскравим проявом міжнародної солідарності з українським народом і засудження агресії з боку Кремля. Варто нагадати, що Росія з 2022 року перебуває під жорсткими санкціями міжнародної спільноти, а її вищі посадовці неодноразово ставали об’єктами бойкоту на міжнародних форумах.

Всесвітня конференція Спікерів парламентів — це найвищий форум міжпарламентського діалогу, який організовує Міжпарламентський союз за участі парламентських лідерів з усього світу. Україні на ньому традиційно висловлюють підтримку в її боротьбі за суверенітет, територіальну цілісність і демократію.