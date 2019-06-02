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В Харькове активисты ряда партий и общественных организаций в воскресенье днем повалили бюст маршала СССР Георгия Жукова, стоявший неподалеку от Дворца спорта. Об этом сообщает МедиаПорт.

Собравшиеся ранее перед Дворцом спорта активисты ряда партий и движений, среди которых «Национальный корпус», Фрайкор, «Правый сектор», «Антикоррупционный блок участников АТО» и т.д. устроили «коридор позора» направляющимся во Дворец спорта на съезд партии «Доверяй делам» (т.н. "партии мэров" с участием городских голов Харькова и Одессы Геннадия Кернеса и Геннадия Труханова).

Спустя некоторое время часть активистов направилась к стоящему в нескольких сотнях метров от Дворца спорта бюсту Жукова. За ними последовали обеспечивающие правопорядок в районе Дворца спорта правоохранители и попытались воспрепятствовать сносу памятника, однако не преуспели в этом.

На постамент, где ранее стоял бюст, активисты установили государственный флаг Украины.
ForUm

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