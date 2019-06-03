Президент Владимир Зеленский призывает местные власти Харькова разрешить ситуацию с памятником советскому маршалу Георгию Жукову и переулком его имени приемлемым для всех сторон способом, а Россию – не вмешиваться.

Об этом сообщила пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель на брифинге, передают Українські Новини.

«Закон о декоммунизации предусматривает, что должны быть снесены памятники советским деятелям. В то же время там есть пункты, что если эти советские деятели были задействованы в противодействии нацистской оккупации, то они являются исключением. Это касается не только памятника Жукову, но и переулка. Владимир Зеленский призывает власть Харькова выяснить эту правовую коллизию, поскольку должно быть обсуждение с обществом и принято наиболее приемлемое для всех сторон решение», - сказала она.

При этом комментарии России по этому поводу Зеленский, по ее словам, считает вмешательством во внутренние дела Украины.

«Мы слышали, что Российская Федерация начала комментировать эту ситуацию со сносом памятника. Владимир Зеленский хочет подчеркнуть, что это снова показывает, что РФ вмешивается во внутренние дела суверенного государства, и призывает больше этого не делать», - сообщила Мендель.

Она добавила, что в данный момент ответственность за диалог с обществом должен взять на себя мэр Харькова.

Напомним, проукраинские активисты, пикетировавшие съезд политической партии «Доверяй делам» в Харькове, сбросили с постамента расположенный рядом бюст Жукову.

Им грозит 5 лет тюрьмы.