Украинский институт национальной памяти обратился в правоохранительные органы в связи с восстановлением памятника советскому маршалу Георгию Жукову в Харькове. Об этом сообщает пресс-служба института.

«Институт просит Нацполицию проверить обстоятельства установления в Харькове 11 июля 2019 года памятника Жукову, открыть уголовное производство, обеспечить в пределах компетенции проведение расследования указанных обстоятельств и привлечение виновных лиц к ответственности», - говорится в сообщении.

Также Институт просит Генпрокуратуру обратиться в административный суд с иском к Харьковскому горсовету и его исполнительным органам об обязательствах демонтировать указанный памятник, как относящийся к символике коммунистического тоталитарного режима.

В УИНП напомнили, что согласно нормам действующего законодательства, установление памятников или памятных знаков, посвященных Жукову, на территории Украины запрещено.

«Согласно закону Украины «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики» символикой коммунистического тоталитарного режима являются: изображения, памятники, памятные знаки, надписи, посвященные лицам, занимавшим руководящие должности в коммунистической партии,.. высших органах власти и управлениях СССР, УССР, других союзных или автономных советских республик, в органах власти и управлениях областей, городов республиканского подчинения, а также (посвященные) работникам советских органов государственной безопасности всех уровней», – разъяснил юрист Института Сергей Рябенко.

Напомним, 2 июня в Харькове представители ряда общественных организаций и партий снесли бюст маршала СССР Георгия Жукова. По данному факту правоохранители открыли два уголовных производства: по ч. 2 ст. 296 («Хулиганство») и ч. 2 ст. 345 («Угроза или насилие относительно работника правоохранительного органа»).

Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель, выражая позицию Владимира Зеленского по этому вопросу, сообщала, что ситуацию насчет сноса памятника маршалу СССР Георгию Жукову должен решить мэр Харькова Геннадий Кернес, а России стоит прекратить вмешиваться во внутренние дела Украины.

11 июля Кернес заявил об восстановлении памятника.