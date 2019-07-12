также в разделеОбщество
В Украине выбрали первого образовательного омбудсмена 10
Прокурор в деле Маркива удивлен строгостью приговора 28
Филарет просит суд запретить передавать ПЦУ Михайловский собор 23
Украина обжалует приговор Маркиву 37
Италийский суд приговорил нацгвардейца Маркива к 24 годам тюрьмы 70
Луценко вызвали на допрос в НАБУ 24
ГБР проводит обыски в ГФС 17
Мэр Днипра уйдет в отставку, если не успеет отремонтировать мост 100
Замглавы Госархива, уличенного в $10 тысяч взятки, отправили под ночной домашний арест 33
ГБР отрицает проведение обысков в Офисе президента 13
В Чернигове нашли захоронение ребенка времен Киевской Руси 40
ФРГ выделила €760 тысяч для пострадавших от войны на Донбассе 15
Среди всех государственных сайтов Украины выбрали лучший 41
Львовское метро может стать реальностью 38
Суд открыл производство по иску НБУ против Коломойского 50
«Нежелательный» конгресс украинцев: МИД призвал мир усилить давление на РФ 47
Судью из Крыма впервые осудили за госизмену 20
Во Вроцлаве остановили антиукраинский митинг 63

Украинский институт национальной памяти обратился в правоохранительные органы в связи с восстановлением памятника советскому маршалу Георгию Жукову в Харькове. Об этом сообщает пресс-служба института.

«Институт просит Нацполицию проверить обстоятельства установления в Харькове 11 июля 2019 года памятника Жукову, открыть уголовное производство, обеспечить в пределах компетенции проведение расследования указанных обстоятельств и привлечение виновных лиц к ответственности», - говорится в сообщении.

Также Институт просит Генпрокуратуру обратиться в административный суд с иском к Харьковскому горсовету и его исполнительным органам об обязательствах демонтировать указанный памятник, как относящийся к символике коммунистического тоталитарного режима.

В УИНП напомнили, что согласно нормам действующего законодательства, установление памятников или памятных знаков, посвященных Жукову, на территории Украины запрещено.

«Согласно закону Украины «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики» символикой коммунистического тоталитарного режима являются: изображения, памятники, памятные знаки, надписи, посвященные лицам, занимавшим руководящие должности в коммунистической партии,.. высших органах власти и управлениях СССР, УССР, других союзных или автономных советских республик, в органах власти и управлениях областей, городов республиканского подчинения, а также (посвященные) работникам советских органов государственной безопасности всех уровней», – разъяснил юрист Института Сергей Рябенко.

Напомним, 2 июня в Харькове представители ряда общественных организаций и партий снесли бюст маршала СССР Георгия Жукова. По данному факту правоохранители открыли два уголовных производства: по ч. 2 ст. 296 («Хулиганство») и ч. 2 ст. 345 («Угроза или насилие относительно работника правоохранительного органа»).

Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель, выражая позицию Владимира Зеленского по этому вопросу, сообщала, что ситуацию насчет сноса памятника маршалу СССР Георгию Жукову должен решить мэр Харькова Геннадий Кернес, а России стоит прекратить вмешиваться во внутренние дела Украины.

11 июля Кернес заявил об восстановлении памятника.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

высокая мода/лето
2631 грн.
12
Теги