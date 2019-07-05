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С 2018 года более 1200 судов, направлявшихся в украинские порты, были досмотрены представителями РФ в Керченском проливе.

Об этом рассказал представитель Генштаба, помощник командующего ВМС ВСУ по правовой работе - начальник юридической службы Леонид Залюбовский во время международной научно-практической конференции по морскому праву, сообщает Укринформ.

«Российская Федерация прилагает много усилий для того, чтобы воспрепятствовать экономической деятельности Украины в Азовском море. Существенное задержания всех судов, осуществляющих движение из Черного моря в порты Бердянска и Мариуполя, наносит значительный ущерб экономике Украины», - подчеркнул Залюбовский.

По его информации, начиная со второй половины 2018 года более 1200 различных судов были досмотрены представителями Российской Федерации. «Среднее время задержания судов за этот период составил от 8 до 12 суток. В этом году, несмотря на давление со стороны политического сообщества и нашей военной деятельности, процесс задержания длится двое суток», - сообщил представитель Генштаба.

Он также проинформировал участников конференции, что до 2014 года Военно-морские силы Украины не были представлены в Азовском море. «Поэтому с целью ответной реакции на угрозу со стороны Российской Федерации Украина осуществила развертывание двух батальонов ВМС в Азовском регионе. Мы создали постоянно действующую базу ВМС, а также осуществили развертывание нескольких наших военных кораблей в этом регионе. События, которые произошли в ноябре 2018 года, всем известны. Фактически это была наша попытка увеличить наши возможности в регионе Азовского моря», - сообщил Залюбовский.

Напомним, 25 ноября 2018 в Керченском проливе российский пограничный корабль «Дон» протаранил украинский буксир «Яны Капу», который вместе с двумя малыми бронированными артиллерийскими катерами «Бердянск» «Никополь» осуществлял плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь.

После выхода из 12-мильной зоны катера ПС ФСБ РФ открыли огонь по корабельной группе ВМС Украины. Малые бронированные артиллерийские катера «Бердянск», «Никополь» были поражены огнем противника и потеряли ход. Рейдовый буксир «Яны Капу» также принужден к остановке. Корабли были захвачены спецназом РФ.

 27-28 ноября 2018 в оккупированном Крыму были арестованы все захваченные в Керченском проливе украинские моряки.

Их перевели в Москву.  

Все моряки заявили следствию, что являются военнопленными

25 мая 2019 года Международный трибунал обязал РФ срочно освободить два украинских корабля и вспомогательное судно, а также 24 моряков, которые были задержаны вблизи Керченского пролива в ноябре 2018 года.
ForUm

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