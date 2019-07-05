Украинский бизнесмен Игорь Коломойский оценивает свое состояние в $7,5-8 млрд и только $500 млн из них – в США.

«Это (размер состояния, – ред.) невозможно оценить. Когда мы делали раскрытие ПриватБанку, то была оценка, по скромным подсчетам, $7,5-8 млрд», - сказал он в интервью еженедельнику «Новое время».

Он также отметил, что из-за расследования ФБР пересмотрел планы по укрупнению своего бизнеса в Америке и решил от них отказаться.

«Про металлургическую часть мы уже понимаем – «минус» $200 млн. А что касается тех домов, так тоже не ахти как. Ферросплавный завод - это наша профильная история, мы за этот актив держимся», - отметил он

«У меня в Америке инвестиций на $500 млн на все про все. Я $2 млрд только от «Евраза» получил прямых платежей, в Приватбанк на свой личный счет. Какие нахрен мне кредиты были нужны? Я никогда в «Привате» не брал кредиты», - заявил бизнесмен.

Правительство Украины 18 декабря 2016 года, сославшись на предложение НБУ и бывших акционеров Приватбанка, крупнейшими из которых на тот момент были Коломойский и Геннадий Боголюбов, приняло решение о национализации этого крупнейшего на украинском рынке финучреждения. Экс-владельцы банка считают проведенную национализацию, в результате которой они полностью лишились своих акций, незаконной. Кроме того, Приватбанк и государство требуют от них дополнительного возмещения ущерба. В настоящее время стороны ведут судебные споры, как в Украине, так и в зарубежных юрисдикциях.

Окружной административный суд Киева 18 апреля 2019 года по иску Коломойского отменил национализацию банка. В настоящее время дело находится в апелляции.

Ранее Коломойский предложил мировое соглашение по Приватбанку в обмен на долю в размере около 25% финучреждения.