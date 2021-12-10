Запорожский завод ферросплавов, относящийся к сфере влияния олигарха Игоря Коломойского, в этом году завез из Грузии и Китая оборудование для майнинга криптовалюты. В этот же период, согласно информации «Схем», завод получал дешевую электроэнергию от фирмы «Юнайтед Энерджи». Этот трейдер с орбиты бизнес-империи олигарха купил ее у государственной компании «Энергоатом» со скидкой. Законность этой закупки является предметом официального расследования правоохранителей. Добыча криптовалюты предполагает потребление электроэнергии в больших объемах, говорится в расследовании программы «Схемы» (проект Радио Свобода и UA: Первый). Коломойский разговаривать с журналистами на эту тему отказался.

По данным источников на таможне, с февраля этого года на Запорожский завод ферросплавов (ЗЗФ) начали прибывать крупные партии оборудования для майнинга криптовалют.

Грузинская компания Georgian Manganese, входящая в орбиту олигарха Игоря Коломойского, отгрузила более 1200 блоков фирмы Bitfury – на сумму почти три миллиона долларов (в то время это – 75 миллионов гривен). В марте – еще около 1400 блоков.

В этот же период почти 12,5 тысячи блоков обработки информации и столько же блоков питания фирмы Bitmain за более 6 млн долларов Запорожский завод приобрел у двух гонконгских фирм (на то время это более 170 миллионов гривен).

Такие устройства, в частности, используют для производства самой популярной криптовалюты – биткоинов. В 2021 году ЗЗФ импортировал из Грузии и Китая оборудование для майнинга и вспомогательные конструкции на сумму почти 750 миллионов гривен.

Часть устройств импортировали в Украину через Черноморский рыбный порт, также контролируемый так называемой группой «Приват».

Перед тем, как на завод начали завозить оборудование, в декабре 2020 года состоялся аукцион, на который обособленное подразделение НАЭК «Энергоатом» – «Энергоатом-трейдинг» – выставило большой объем электроэнергии. Большую часть со скидкой приобрел трейдер с орбиты олигарха – «Юнайтед Энерджи». Вместо первоначальной стоимости в 1,4 гривни, один кВт-час обошелся частной компании в 1,15 гривни.

Таким образом, государственный «Энергоатом» мог недополучить почти 3 миллиарда гривен из запланированных, говорится в расследовании.

По данным аналитиков энергорынка, следящих за подобными аукционами, правила аукциона были прописаны таким образом, что делали невозможным конкуренцию.

Этот аукцион и бывшие ранее изучают детективы Национального антикоррупционного бюро. В целом, по версии следствия, при продаже электроэнергии государственный «Энергоатом» мог недополучить доходы на общую сумму более 4,35 миллиарда гривен – из-за уступок в цене фирме-трейдеру Коломойскому.

То, что «Юнайтед-Энерджи» покупала электроэнергию по дешевке (в частности, в сентябре 2020-го), из-за чего «Энергоатом» мог недополучить прибыль – подтверждает также промежуточный акт ревизии финансово-хозяйственной деятельности предприятия, проведенный Государственной аудиторской службой в этом году и оказавшийся в распоряжении журналистов.

По данным собеседников Схем, представителей неформальной бизнес-группы Приват также неоднократно видели в Энергоатоме накануне аукционов.

Журналисты подсчитали: если взять все завезенное из Грузии и Китая оборудование, включить его круглосуточно на всю мощность, это может принести запорожскому заводу около 80 биткоинов в месяц. Сейчас это (на 8 декабря 2021 года) – более 4 миллионов долларов.

На вопрос Схем, почему на заводе решили обустроить криптоферму, руководитель ЗЗФ Павел Кравченко объяснил: Чтобы иметь возможность зарабатывать деньги. Иметь прибыль тогда, когда у меня нет реализации основной продукции (Этот завод – один из крупнейших в Европе производителей ферросплавов (сплавов железа с разными химическими элементами), которые используются в различных сферах металлургии, – ред.). Это как запасной вариант, потому что тот период, который мы пережили, когда один цех не работает, то другой, то мы можем продать, то мы не можем продать...»

И добавил: «Мы как-то ее (криптоферму, – ред.) установили, но у нас еще нет возможности ее запустить, потому что оборудование нужно подготовить, чтобы оно работало».

На уточнение по поводу дешевой электроэнергии, Кравченко ответил: «У нас ее нет».

В то же время журналисты приводят данные от источников в налоговой службе – по какой цене завод покупал электроэнергию в этом году, главным образом через трейдера с орбиты Коломойского. Например, с января по июнь – чуть больше чем за 1 гривню за один кВт-час. В октябре – около 2 гривен за 1 кВт-час.

«То есть, государственная компания продает дешевую электроэнергию частному трейдеру с орбиты олигарха. Трейдер поставляет эту энергию на завод олигарха. И завод, значит, за счет майнинга криптовалюты имеет возможность получить прибыль. Но завод, относящийся к сфере влияния Коломойского, не будет платить с этого налогов в казну – из-за неурегулированных законодательных правил. По крайней мере, пока» – говорится в расследовании.