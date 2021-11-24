Бизнесмену Игорю Коломойскому по решению суда разрешили не платить в бюджет штраф в 4,7 млрд грн за завышение цен на бензин.

Об этом сообщила бывшая государственная уполномоченная Антимонопольного комитета Украины (2015-2019) Агия Загребельская, передает Цензор.НЕТ.

«Предлагаю 23 ноября в календаре назвать днем ​​олигарха и сделать государственным выходным. Ведь только сегодня они уже получили второй щедрый подарок от «государственников». Большой - всем. Но дополнительный «маленький» на 4,7 млрд грн - персонально Коломойскому. Рассказываю. Помните, Владимир Зеленский внес законопроект о ликвидации ОАСК? Тогда его на это побудило решение ОАСК, которым тот запретил АМКУ штрафовать топливный картель "Укрнафты" и Коломойского на 4,7 млрд грн и использовать в своих расследованиях добытые НАБУ доказательства. Тепер есть повод поздравить олигархов вообще и Коломойского, в частности, потому что апелляционный суд оставил это решение ОАСКу в силе. Коломойскому не нужно платить 4,7 млрд грн в бюджет. Олигархам можно расслабиться, потому что без помощи правоохранителей вряд ли АМКУ хоть какое-то их нарушение сможет доказать. А ОАСК дальше «чудить». С днем олигарха нас», – написала она.

По данным Бизнес.Цензор, розничная сеть «Привата» состоит из 1540 заправок, работающих под 11 брендами, это самая большая консолидированная сеть в стране. В ряде регионов они занимают более 40% общего количества АЗС.

В марте этого года Антимонопольный комитет признал действия компаний группы «Приват» Игоря Коломойского антиконкурентными согласованными действиями и наложил штраф в размере 4,7 млрд. грн. Санкция касается ООО ПТФ «Авиас», ООО «Торговый Дом «Авиас», ООО «Пром Гарант Плюс», ООО «Альянс Эволюшн», ПАО «Укртатнафта» и 169 операторов АЗС, в частности ПАО «Укрнафта».