Российская полиция расследует в отношении экс-владельцев украинского «Приватбанка» Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова уголовное дело о хищении у «Татнефти» порядка 860 тыс. тонн нефти на сумму 10 млрд рублей, сообщает Интерфакс со ссылкой на информированный источник.

«27 июля следственными органами МВД по Татарстану возбуждено уголовное дело по признакам ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества) по факту хищения в 2007 году у ПАО «Татнефть» 858,6 тонн сырой нефти на сумму 439,4 млн долларов (по курсу ЦБ РФ на тот период более 10 млрд руб.)», - сказал собеседник агентства.

По его словам, в преступлении подозреваются экс-владельцы украинского «Приватбанка» Игорь Коломойский, Геннадий Боголюбов, экс-совладелец «УкрСиббанка» Александр Ярославский и глава правления ПАО «Укртатнафта» Павел Овчаренко.

По данным следствия, с апреля по октябрь 2007 года «Татнефть» отгрузила «Укртатнафте» более 2,2 млн тонн сырой нефти на общую сумму свыше 1 млрд долларов, из которых предприятие выплатило порядка 651 млн долларов.

«Коломойский, Боголюбов, Ярославский и Овчаренко отстранили от управления ПАО «Укртатнафта» менеджеров и акционеров со стороны Татарстана и присвоили оставшуюся часть нефти, причинив «Татнефти» ущерб на указанную сумму», - сказал источник.

Представитель «Татнефти» сообщил «Интерфаксу», что компания ситуацию не комментирует.