также в разделеЭкономика
Доллар на межбанке обвалился ниже психологической отметки 16
На украинских АЗС подешевело топливо 16
Минфин одолжил на внутреннем рынке 8 миллиардов 21
Украина вошла в тройку крупнейших экспортеров агропродукции в ЕС 40
Укрэнерго: Новому рынку электроэнергии грозит коллапс 231
НБУ существенно увеличил число системно важных банков 59
Нацбанк отменил ряд валютных ограничений для бизнеса 49
Украина установила новый рекорд по экспорту зерна 44
Украина впервые импортировала электроэнергию из ЕС 40
У Медведчука заявили, что новая власть продолжает грабить народ с помощью коррупционных схем «Роттердам+» и «Дюссельдорф+» 164
В Украине прекратила действовать формула «Роттердам+» 129
С июля двум категориям украинцев повысили пенсии 90
В новом энергорынке цена на электроэнергию ДТЭК Ахметова упала на 25% 147
В Украине вырос прожиточный минимум 31
Кистион: Рынок электрической энергии успешно запустился 54
«Правило 100 евро»: с 1 июля меняется налогообложение посылок из-за рубежа 35
Стало известно, сколько в прошлом году заработало руководство Нафтогаза 50
РФ возобновит поставки сжиженного газа в Украину 73

Большая палата Верховного суда подтвердила правоту Приватбанка в споре с ЗАО «Эрлан» (ТМ «Биола»), сообщает пресс-служба банка.

«Большая палата Верховного Суда поддержала правовую позицию Приватбанка в споре с имущественным поручителем по кредиту рефинансирования НБУ ЗАО» Эрлан «, который пытался разорвать ипотечный договор через национализацию банка и вывести из-под залога имущество стоимостью более 600 млн гривен», - говорится в сообщении.

«Это очередное из положительных решений Верховного Суда, но первое, вынесенное Большой Палатой, которое позволит банку сформировать эффективную для себя судебную практику в этой категории дел», - подчеркнули в банке.

Отмечается, что судебный процесс по делу № 910/15484/17, в котором имущественный поручитель ЗАО «Эрлан» (ТМ «Биола») пытался разорвать ипотечные правоотношения, длился с 2017 года.

Кроме этого, другой имущественный поручитель Приватбанка ООО «Укринтеринвест» отказался от иска к банку о обязательстве погасить кредит рефинансирования.

«Этим он фактически подтвердил правоту и победу банка в этом споре, который длился два года», - сказано в сообщении.

Напомним, 14 мая и 11 июня Приватбанк выиграл в Верховном суде споры по искам компаний «Покровский ГОК», «Тровелко Холдингз Лимитед» и «Эрлан» об обязательствах банка погасить задолженность по кредиту рефинансирования перед НБУ. 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

7
Теги