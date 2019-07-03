Большая палата Верховного суда подтвердила правоту Приватбанка в споре с ЗАО «Эрлан» (ТМ «Биола»), сообщает пресс-служба банка.

«Большая палата Верховного Суда поддержала правовую позицию Приватбанка в споре с имущественным поручителем по кредиту рефинансирования НБУ ЗАО» Эрлан «, который пытался разорвать ипотечный договор через национализацию банка и вывести из-под залога имущество стоимостью более 600 млн гривен», - говорится в сообщении.

«Это очередное из положительных решений Верховного Суда, но первое, вынесенное Большой Палатой, которое позволит банку сформировать эффективную для себя судебную практику в этой категории дел», - подчеркнули в банке.

Отмечается, что судебный процесс по делу № 910/15484/17, в котором имущественный поручитель ЗАО «Эрлан» (ТМ «Биола») пытался разорвать ипотечные правоотношения, длился с 2017 года.

Кроме этого, другой имущественный поручитель Приватбанка ООО «Укринтеринвест» отказался от иска к банку о обязательстве погасить кредит рефинансирования.

«Этим он фактически подтвердил правоту и победу банка в этом споре, который длился два года», - сказано в сообщении.

Напомним, 14 мая и 11 июня Приватбанк выиграл в Верховном суде споры по искам компаний «Покровский ГОК», «Тровелко Холдингз Лимитед» и «Эрлан» об обязательствах банка погасить задолженность по кредиту рефинансирования перед НБУ.