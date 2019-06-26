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Заместитель командующего Объединенными силами Богдан Бондарь отмечает, что украинские подразделения улучшили положение и заняли выгодные рубежи после разведения сил и средств в районе Станицы Луганской.

Об этом говорится в его видеообращении, обнародованном пресс-центром операции Объединенных сил в Facebook.

«Никакого оставления позиций не произошло. Наши подразделения улучшили положение, заняли выгодные рубежи, тем самым создают надлежащие условия для дальнейших действий и по обороне, и по удерживанию определенных позиций в Станице Луганской», - отметил Бондарь.

Напомним, 26 июня, в полдень украинские военные отошли с одной из позиций, которая находилась перед КПВВ «Станица Луганская».

В штабе ООС подчеркнули, что процесс разведения сил и средств не ослабляет оборонительные возможности украинских подразделений в районе Станицы Луганской.
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