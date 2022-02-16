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На одном из полигонов Донбасса прошли занятия по огневой подготовке с участием ряда подразделений из состава Объединенных сил, сообщил пресс-центр штаба.

Военнослужащие отработали выход на огневой рубеж и выполнили первоначальное упражнение стрельб из противотанковых ракетных комплексов NLAW и гранатометов M-141 по неподвижным целям.

Ход тренировок гранатометчиков проверил Командующий Объединенных сил генерал-лейтенант Александр Павлюк.
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