Президент Владимир Зеленский назвал вывоз некоторыми странами части своих дипломатов из Украины тонкостью сложной дипломатической игры, не означающей неизбежной эскалации.

«Посольства стран ЕС и многих других оставляют всех своих сотрудников в Украине. То, что некоторые страны вывозят часть своих дипломатов, еще совсем не означает неизбежной эскалации, и является тонкостями сложной дипломатической игры. Вместе с партнерами мы работаем совместно, действуем единой командой», - сказал Зеленский в видеообращении.

Он подчеркнул, что ситуация в зоне боевых действий на Донбассе контролируема: «Да, есть обстрелы, есть нарушения режима прекращения огня, и войска у наших границ не исчезли. Но самое главное ㅡ у нас ноль раненых и ноль убитых».

«Так что не бойтесь интернета. Пусть интернет боится нас. Чем можно его испугать? Здоровым, критическим, логичным и положительным мышлением», ㅡ заявил Зеленский.

Напомним, в вечерней сводке ООС говорилось о двух раненых бойцах.