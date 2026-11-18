Кембриджський словник (Cambridge Dictionary) визначив словом 2026 року англійське human («людський»). Такий вибір відображає суспільну реакцію на стрімке поширення штучного інтелекту та дедалі більшу увагу до того, що відрізняє людську творчість від машинної.

Про це повідомили на офіційному сайті Cambridge University Press & Assessment.

Укладачі словника звернули увагу на те, як змінилося вживання слова human на тлі розвитку технологій. Якщо раніше ним переважно описували все, що стосується людей, на противагу тваринам чи богам, то тепер воно дедалі частіше слугує для розмежування людської та штучно створеної роботи.

Зокрема, набули поширення словосполучення human-written («написаний людиною»), human-generated («створений людиною») та human-made («зроблений людиною»). Їх використовують для позначення текстів, зображень та інших творчих продуктів, які мають людське авторство, а не згенеровані штучним інтелектом.

Змінилася й комунікація компаній зі споживачами. Якщо раніше виробники та розробники переважно повідомляли про використання штучного інтелекту, то тепер дедалі частіше підкреслюють, що їхні продукти створені без його допомоги. У цьому контексті виникло поняття human premium — додаткова цінність роботи, виконаної людиною.

Йдеться про те, що споживачі починають вище оцінювати людську майстерність, авторський задум, оригінальність та індивідуальний підхід. Саме ці характеристики дедалі частіше стають перевагою перед контентом, створеним алгоритмами.

Головний редактор Cambridge Dictionary Колін Макінтош пояснив, що штучний інтелект уже кілька років впливає на суспільство, однак у 2026 році ця тема стала особливо помітною. Люди дедалі частіше замислюються над природою людської ідентичності в умовах, коли машини можуть писати тексти, створювати зображення та музику.

Вибір слова року ґрунтувався на аналізі мовних даних, пошукових запитів та інтернет-трендів. У Cambridge Dictionary також врахували дискусії про застосування ШІ в літературі, музиці й кінематографі, зокрема суперечки щодо авторських прав та меж людської творчості.

Одним із прикладів такої реакції стала ініціатива Played By Humans, яку у квітні 2026 року започаткувала музична компанія Jazz Is Dead. Її мета — підтверджувати, що музичні твори створені людьми, а не штучним інтелектом.

Серед інших помітних мовних тенденцій року укладачі словника виокремили humanmaxxing — прагнення максимально розвинути фізичні та інтелектуальні можливості людини. Водночас вони застерігають, що деякі прихильники цього тренду вдаються до небезпечних експериментів із власним здоров’ям.

Ще один термін — friction-maxxing — описує свідоме повернення до менш автоматизованого способу життя та відмову від частини цифрових зручностей. Прихильники цього підходу, наприклад, записують інформацію від руки, ходять до звичайних магазинів і звертаються по поради до друзів замість того, щоб покладатися на алгоритми.

Які ще слова претендували на звання слова року

До короткого списку Cambridge Dictionary, крім human, потрапили ще чотири слова, які відображають актуальні суспільні та технологічні тенденції.

- Analogue («аналоговий») — слово, популярність якого зростає у зв’язку з поверненням до занять без цифрових технологій. Ідеться, зокрема, про читання паперових книжок, в’язання, прослуховування вінілових платівок та інші способи проводити час без екранів.

- Agent («агент») — система штучного інтелекту, яка може самостійно виконувати складні завдання, ухвалювати рішення та взаємодіяти з іншими програмами без постійного втручання людини.

- Wholesome («корисний», «благотворний») — характеристика того, що позитивно впливає на фізичний, емоційний або моральний стан людини.

- Chic («стильний») — слово, яке набуло нового значення завдяки тренду kinda chic у соціальних мережах. Його почали використовувати для схвальної оцінки звичайних речей, недосконалостей і невеликих особистих досягнень, які не обов’язково відповідають традиційним стандартам стилю.

Як зазначають укладачі словника, більшість претендентів на звання слова року так чи інакше пов’язані з переосмисленням людських звичок і взаємодії з технологіями.

Цьогорічний вибір Кембриджського словника продовжує тенденцію останніх років, коли слова року відображають вплив цифрового середовища на суспільство. Американський Dictionary.com назвав словом 2026 року maxxing — сленговий термін, що означає прагнення максимально вдосконалити певну сферу життя, зовнішність або навички. Британський Collins обрав mogging — поняття, яке описує перевагу над іншими, коли людина демонструє свою винятковість на їхньому тлі.

У 2025 році Cambridge Dictionary обрав словом року parasocial («парасоціальний») — термін, пов’язаний з односторонніми емоційними зв’язками з відомими людьми або медійними персонами. Оксфордський словник тоді віддав перевагу словосполученню rage bait — контенту, створеному для провокування обурення та збільшення взаємодій у мережі. Collins назвав словом року vibe coding — створення програм за допомогою текстових запитів до штучного інтелекту.