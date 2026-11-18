Міністр оборони країни Нуно Мело оголосив про новий внесок Португалії до програми PURL – на додачу до 50 мільйонів, які країна виділила минулого року., повідомляє RTP.

Міністр зазначив, що немає жодних сумнівів щодо відданості Португалії підтримці України, але підкреслив, що ці зусилля мають здійснюватися в межах її національних можливостей.

"Зусилля Португалії щодо допомоги Україні слід розглядати в контексті НАТО. Важливо враховувати, що немає жодних сумнівів щодо відданості Португалії цим зусиллям у межах наших можливостей. Ми не можемо вийти за їхні межі, не можемо надати те, що необхідне для нашої власної оборони в рамках НАТО, ані те, чого у нас немає. Але ми щодня інвестуємо, сприяємо підготовці військових, надаємо обладнання, і українці дуже вдячні Португалії за те, що робиться щодня", – зазначив міністр.

Фото: speka.ua