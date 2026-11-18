Через погіршення безпекової ситуації місцева влада ухвалила рішення про обов'язкову евакуацію родин із дітьми з Балабиного Запорізької області.

Йдеться про 85 дітей із 80 родин. Загалом евакуація стосується 184 людей.

Протягом останніх 10 днів на селище Балабине росіяни скинули щонайменше 40 авіабомб.

"Важливо не просто допомогти людям виїхати, а подбати про те, де вони житимуть після евакуації та яку підтримку отримають. Це питання зараз вирішуємо разом із громадами та партнерами. Розраховуємо протягом тижня виконати всі основні заходи", - сказав т.в.о. очільника Запорізької обладміністрації Михайло Семикін.