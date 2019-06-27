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Силы Министерства внутренних дел Украины будут продолжать нести службу в Станице Луганской. Об этом на своей странице в Facebook сообщил директор департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко.

«Я не знаю деталей переговоров контактной группы по разведению армейских сил в этом районе, но силы МВД Украины - Национальная полиция Украина и Национальная гвардия Украины - никуда оттуда не уходят и будут следить за безопасностью, правопорядком и украинским суверенитетом над этим населенным пунктом», – написал он.

По словам Шевченко, сейчас полицейские батальона «Луганск-1» под командованием Сергея Губанова и начальника полиции Луганщины Сергей Колесника оказались на первой линии в районе КПВВ совместно с пограничниками и будут достойно нести службу.

Напомним, 26 июня украинские военные отошли с одной из позиций, которая находилась перед КПВВ «Станица Луганская».

В штабе ООС подчеркнули, что процесс разведения сил и средств не ослабляет оборонительные возможности украинских подразделений в районе Станицы Луганской.

Заместитель командующего Объединенными силами Богдан Бондарь отметил, что украинские подразделения улучшили положение и заняли выгодные рубежи после разведения сил и средств в районе Станицы Луганской.

27 июня российские оккупационные войска завершили первый этап отвода своих подразделений от линии разграничения в районе Станицы Луганской.
ForUm

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