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Во время встречи президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина могут поднять тему освобождения украинских военнопленных моряков.

Об этом в интервью 5 каналу заявил министр иностранных дел Павел Климкин.

По словам министра, он уже получил сигналы из Вашингтона, что в материалах Трампа украинский вопрос прописан.

«Украинский трек должен быть освещен, но Трамп конечно сам будет принимать решение. В его материалах, я уверен, все правильно будет написано. Все правильные моменты там есть, каким образом Трамп построит встречу, я сказать не могу. Но Украина там будет присутствовать и освобождение там будет присутствовать», - заявил Климкин.

Напомним, 25 ноября 2018 в Керченском проливе российский пограничный корабль «Дон» протаранил украинский буксир »Яны Капу», который вместе с двумя малыми бронированными артиллерийскими катерами «Бердянск» «Никополь» осуществлял плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь.

После выхода из 12-мильной зоны катера ПС ФСБ РФ открыли огонь по корабельной группе ВМС Украины. Малые бронированные артиллерийские катера «Бердянск», «Никополь» были поражены огнем противника и потеряли ход. Рейдовый буксир «Яны Капу» также принужден к остановке. Корабли были захвачены спецназом РФ.

 27-28 ноября 2018 в оккупированном Крыму были арестованы все захваченные в Керченском проливе украинские моряки.

Их перевели в Москву.  

Все моряки заявили следствию, что являются военнопленными

25 мая 2019 года Международный трибунал обязал РФ срочно освободить два украинских корабля и вспомогательное судно, а также 24 моряков, которые были задержаны вблизи Керченского пролива в ноябре 2018 года.
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