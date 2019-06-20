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Конституционный суд Украины признал конституционным указ президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады.

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на источник в суде.

По словам собеседника агентства, такое решение было принято сегодня во время пленарного заседания Палаты КСУ.

Напомним, 21 мая Президент подписал указ о роспуске Верховной Рады и назначении досрочных парламентских выборов на 21 июля. 

Зеленский назвал основанием для роспуска парламента очень низкий уровень доверия граждан к институции и фактическое отсутствие коалиции с 2016 года.

24 мая народные депутаты обжаловали в Конституционном суде указ Президента о досрочном роспуске парламента.

14 июня председатель Верховной Рады Андрей Парубий сообщил, что передал в Конституционный суд список депутатов, который подтверждает наличие коалиции на момент выхода из нее фракции «Народный Фронт». 

 
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