Обеспечение энергетической безопасности Украины и Европы было одним из главных вопросов, которые обсуждались во время встречи Президента Владимира Зеленского и Федерального канцлера Германии Ангелы Меркель 18 июня в Берлине, сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы Украинского государства.
Во время общего с немецким канцлером брифинга Президент Зеленский подчеркнул, что позиция Украины является «диаметрально отличной» от позиции Германии по реализации проекта «Северный поток-2».
«Вместе с тем мы благодарны за готовность к взаимному диалогу со стороны Германии по этому непростому вопросу. Сохранение транзита российского газа через Украину, его аккумулирование в украинских хранилищах - это гарантия энергетической безопасности и Украины, и Европы. Это цивилизованный метод обеспечения справедливого и безопасного европейского газового рынка», - подчеркнул Зеленский.
Напомним, исполнительный директор Нафтогаза Юрий Витренко заявил, что транзит через Украину после 2019 года может происходить на стандартных европейских условиях, а не условиях РФ; в противном случае Украина через арбитраж требует компенсацию 10 млрд долларов.
В то же время премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что РФ сохранит транзит газа в Европу через Украину после 2019 года, если стороны урегулируют отношения, достигнут выгодных экономических и коммерческих параметров соглашения. Кроме того, одним из условий он назвал стабильную политическую обстановку в Украине.
Нафтогаз подал жалобу в Европейскую комиссию на антиконкурентные действия Газпрома.
Министр энергетики РФ Александр Новак на встрече с заместителем председателя Европейской комиссии Марошем Шевчовичем заявил, что Россия, Украина и Еврокомиссия могут определить сроки новых трехсторонних консультаций по газовым вопросам во второй половине сентября.
В Газпроме заявили, что новый контракт на транзит российского газа через газотранспортную систему Украины на европейских условиях, как того хочет украинская сторона, пока заключить невозможно.
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